Dieta ed influenza, cosa mangiare per guarire dai malanni di stagione

Il periodo dei raffreddori e dei malanni è iniziato, oltre a curarti con le medicine anche l’alimentazione fa la sua parte.

La stagione delle piogge, del freddo e dei venti è già bella che inoltrata. Di questi periodi, salvo casi di Covid-19, è molto semplice contrarre il virus del raffreddore. Quando siamo malati l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, il cibo è il nostro miglior alleato e grazie ad alcuni alimenti possiamo aumentare le nostre difese immunitarie e quindi rafforzare il nostro organismo.

Quando siamo malati, siamo debilitati, abbiamo bisogno di rimetterci in forze, ci possiamo aiutare con un alimentazione che aiuta a farci guarire più in fretta. I suggerimenti che ti diamo oggi sono i vecchi rimedi della nonna, quelli infallibili che si tramandano di generazione in generazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisabetta Canalis, tutti i segreti della sua alimentazione. La dieta perfetta per tutte

La nonna dice… i suoi rimedi infallibili per guarire più in fretta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi: ma come fa a essere così in forma? La dieta della regina di Mediaset

Alcuni di questi rimedi sono adatti anche ai più piccoli, prima di somministrare qualcosa a tuo figlio, parlane con il pediatra, è vero che sono consigli della nonna ma è anche vero che quando era piccola lei il mondo girava diversamente.

Tutti abbiamo sperimentato sulla nostra pelle il raffreddore, il naso chiuso, la tosse, gli occhi che lacrimano e mal di testa. Per aiutare il nostro organismo ad espellere il virus più velocemente possiamo assumere degli alimenti che abbiamo in casa, oltre alle medicine del caso.

Agrumi. E’ risaputo come la Vitamina C aiuti a guarire più in fretta dal raffreddore, sarebbe meglio assimilare la vitamina direttamente dagli alimenti e non in formato integratore. Quindi quando hai il raffreddore mangia le arance, i mandarini, i pompelmi o i limoni (se ci riesci), se non hai voglia di mangiarli puoi sempre spremerli e berne il succo. Ti aiuteranno ad espellere i muchi dalle vie respiratorie.

E’ risaputo come la Vitamina C aiuti a guarire più in fretta dal raffreddore, sarebbe meglio assimilare la vitamina direttamente dagli alimenti e non in formato integratore. Quindi quando hai il raffreddore mangia le arance, i mandarini, i pompelmi o i limoni (se ci riesci), se non hai voglia di mangiarli puoi sempre spremerli e berne il succo. Ti aiuteranno ad espellere i muchi dalle vie respiratorie. Zenzero . Questa radice è un disinfettante naturale oltre ad essere anche un antidolorifico. Bevi qualche tisana a base di zenzero e limone, ti aiuterà a stare meglio.

. Questa radice è un disinfettante naturale oltre ad essere anche un antidolorifico. Bevi qualche tisana a base di zenzero e limone, ti aiuterà a stare meglio. Brodo di pollo . Questo è un rimedio infallibile vecchio quanto il mondo, un buon brodo di pollo, se ti piace aggiungi qualche spicchio di aglio (disinfettante ed antibiotico naturale), ha un effetto benefico sul tuo organismo e ti aiuterà ad uccidere i batteri del virus. Come l’aglio anche le cipolle hanno una funzione simile. Se riesci mangiane un pò, starai meglio dopo poco.

. Questo è un rimedio infallibile vecchio quanto il mondo, un buon brodo di pollo, se ti piace aggiungi qualche spicchio di aglio (disinfettante ed antibiotico naturale), ha un effetto benefico sul tuo organismo e ti aiuterà ad uccidere i batteri del virus. Come l’aglio anche le cipolle hanno una funzione simile. Se riesci mangiane un pò, starai meglio dopo poco. Lattuga. La verdura a foglia verde è ricca di Vitamina A e C, idrata ed aiuta a guarire velocemente grazie ai sali minerali.

La verdura a foglia verde è ricca di Vitamina A e C, idrata ed aiuta a guarire velocemente grazie ai sali minerali. Miele. Antisettico contro il catarro, prendi un cucchiaio di miele e mescolalo al un cucchiaio di limone, è uno sciroppo naturale che puoi prendere più volte al giorno (naturalmente se non soffri di diabete).

Antisettico contro il catarro, prendi un cucchiaio di miele e mescolalo al un cucchiaio di limone, è uno sciroppo naturale che puoi prendere più volte al giorno (naturalmente se non soffri di diabete). Latte caldo. Infallibile per placare la tosse con una buona dose di miele.

Infallibile per placare la tosse con una buona dose di miele. Thè al ginseng. Utilizzato per far scendere la febbre, libera le alte vie aeree e vi farà sentire subito meglio.

Se stai male prova ad introdurre questi metodi nella tua alimentazione, gli effetti benefici si avranno dopo qualche giorno, quindi insisti e persevera. Non dimenticare di stare al caldo e sforzarti il meno possibile.