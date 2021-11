Elena Morali non fa sconti a nessuno. Domina il web e fa cadere ai suoi piedi milioni di follower, l’influencer seduce tutti con il suo corpo perfetto.

Nata a Bergamo nel 1990, Elena Morati, fin da piccola ha sognato il mondo dello spettacolo, essere una vip era il suo unico obiettivo e ci è riuscita benissimo. Da sempre appassionata di make-up, di beauty ed hair-style, dopo aver conseguito il diploma decide di lavorare come hostess e promoter nel settore della bellezza.

E’ sempre stata una donna ambiziosa e visto il suo notevole aspetto fisico decide di partecipare a Miss Padania e Miss Universo, la svolta arriva quando nel 2010 partecipa al programma televisivo in onda su Italia 1 “La Pupa e il Secchione”. Elena (pupa) fa coppia con Fulvio Di Gennaro (secchione), insieme sono molto carini e simpatici ma l’edizione viene vinta dall’attuale collega Francesca Cipriani.

Nello stesso anno l’abbiamo apprezzata in “Matricole e Meteore” insieme a Nicola Savino e Juliana Moreira, ultimamente in qualche puntata del “Chiambretti Night” condotto da Piero Chiambretti.

Grazie ai social la bella Elena sta lavorando come modella e come influencer, sul suo profilo Instagram vanta 1,2 milioni di follower. La sua community virtuale non ha occhi che per lei, ad ogni suo cenno l’esercito si muove in suo sostegno.

Elena si sporge, la posizione non aiuta ed i fan notano tutto

La bella influencer ama condividere con i suoi amici virtuali la sua quotidianità così come i suoi lavori per le campagne pubblicitarie. Gli ultimi scatti hanno fatto girare la testa a chiunque. Il completino sportivo bianco, è molto aderente, soprattutto il top che non aiuta a contenere il suo décolleté perfetto.

Gli scatti piacciono moltissimo a tutti ma uno in particolare toglie il fiato, la modella si abbassa leggermente e si appoggia alle gambe, il décolleté cade in avanti ed il particolare non passa inosservato, si intravede l’areola del seno.

I commenti non si contano, “Sei divina, sei perfetta” scrive un fan su di giri, “Sei semplicemente fantastica, mi vuoi sposare?” chiede qualcun altro in modo irriverente.

Elena non da scampo a nessuno, sono tutti soggiogati dalla sua perfezione e dalla sua sensualità.