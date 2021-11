Elettra Lamborghini, posteriore da urlo: la “pesca” più bella d’Italia! – FOTO

La favolosa regina del twerk ha aggiunto una nuova foto alle sue IG stories: l’immagine del suo lato B ti migliora la giornata!

La fantastica ex opinionista del reality show di Canale 5 L’Isola dei famosi’ ha condiviso una nuova IG stories: si tratta di una foto scattata in spiaggia, mentre Elettra prende il sole a pancia in giù.

Tutto ciò che si vedere nell’immagine è la spalla tutta tatuata della Lamborghini, il suo posteriore disegnato col compasso e le gambe incrociate… che spettacolo!

Del costume indossato dalla ballerina italiana vediamo soltanto lo slippino verde: la bella influencer si starà abbronzando in topless? Nessuno, purtroppo, potrà mai saperlo…

Siete pronti a vedere la story che ha fatto esplodere il web intero? Reggetevi forte, perché nessuno è riuscito a reggere l’emozione…

Elettra Lamborghini, con la pesca in primo piano l’eros è alle stelle: ecco la FOTO che ti sognerai stanotte…

