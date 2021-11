Elisabetta Gregoraci, intrigante e illegale gioco di aperture: le gambe a V favoriscono una visione più completa – FOTO

Elisabetta Gregoraci, bellissima più che mai: la showgirl ama stuzzicare il suo pubblico e lo fa con una mise decisamente striminzita.

Elisabetta Gregoraci è tra le donne dello spettacolo che maggiormente riesce ad infuocare tutto ciò che tocca. Sarà quel sangue calabrese intriso di passione unito ad una forte espressività e – non per ultimo – ad un corpo che emette solo energie piene di erotismo. La Gregoraci non a caso viene scelta da stilisti, brand di lusso per presentare le rispettive collezioni, consapevoli del fatto che la stessa manderà k.o. i suoi fans.

L’ultimo post è un insieme di passione maliziosa, sguardi ammiccanti ed un corpo che parla da sé: cosa chiedere di più? La Gregoraci, tornata ormai dalla pausa Dubai, è più carica che mai ed i fans non potevano essere più estasiati.

Elisabetta Gregoraci, più erotica (e rock) che mai: gambe a V, anfibi e quel maglione aperto che cede

