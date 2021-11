La straordinaria Eva ha appena condiviso l’ennesima fotografia in costume: utenti in visibilio, è boom di likes.

Il popolo del web non si stanca mai dei meravigliosi scatti di Eva. La showgirl, praticamente dallo scorso inverno, non ha mai smesso di pubblicare immagini in cui indossa costumi da sogno e bikini striminziti. Le fotografie sembrano essere sempre le stesse, ma gli utenti vanno ogni volta in estasi davanti a tanta bellezza ed esplosività.

Questa sera, l’ex attrice dei film a luci rosse ha pubblicato un post che contiene due foto travolgenti. Le sue pose e le sue curve incendiano Instagram: la temperatura sul noto servizio di rete sociale non è mai stata così alta.

Eva, il costume rosa è super aderente: magnetica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini lo fa ovunque. La FOTO è evidente, non ci sono più scuse: “Buongustaia”

Eva, poco fa, ha infiammato il mondo dei social network condividendo un paio di fotografie inserite in un post devastante. “Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia”, ha scritto nella didascalia nella consueta massima di vita che utilizza ogni volta per accompagnare i suoi scatti.

La star ungherese è comodamente distesa su un lettino e indossa un costume di colore rosa super aderente. Con un corpo così è impossibile non conquistare il popolo della rete. Le sue forme sono in risalto come non mai e il suo imperioso stacco di coscia lascia gli ammiratori a bocca aperta. La neo 49enne (compie gli anni il 2 novembre) assume pose che mandano al manicomio tutti coloro che guardano. “Sei una tempesta di sensualità”: un utente ha elogiato così la bellissima nativa di Gyor.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>“Hai due metri di coscia…” Alessia Marcuzzi: selfie bollente in lingerie…”Sei più bella di 20 anni fa…” Fan impazziti FOTO

La scorsa settimana, Eva ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Tuttogossipnews in cui ha parlato dell’attuale edizione del ‘Gf Vip’, svelando che non lo segue con attenzione ma che tifa per Francesca Cipriani.