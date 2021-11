Yacine Mihoub è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio a sfondo antisemita di Mireille Knoll, 85 anni.

Nuova svolta giudiziaria sul caso di Mireille Knoll, l’anziana 85enne malata di Parkinson ritrovata morta il 23 marzo 2018. La donna è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione nell’XI arrondissement della capitale francese. Stando a quanto si apprende dalle fonti locali, la vittima, sopravvissuta all’Olocausto, è stata uccisa perché nata ebrea. Stroncata da undici coltellate, il suo corpo è stato ritrovato dalla gendarmeria di Parigi in pessimo stato, martoriato e parzialmente carbonizzato. Il processo è stato aperto un anno dopo, lo scorso 26 ottobre, con la presentazione degli indagati davanti all’Assise di Parigi.

Yacine Mihoub condannato all’ergastolo

Confermato lo sfondo antisemita alla base del femminicidio sia dal tribunale sia dalla polizia, i cui membri hanno sempre bollato il delitto come crimine d’odio antiebraico: l’aggravante è stato recentemente riconosciuto anche dalla procura parigina. A poche settimane dall’apertura del processo, la tensione per la comunità ebraica, per l’Esagono e per il mondo è ancora alta. Come da programma, l’udienza è stata tolta questo mercoledì 10 novembre. A seguire le condanne degli accusati del femminicidio più sentito a livello internazionale negli ultimi anni.

La sentenza si è conclusa con la condanna all’ergastolo per Yacine Mihoub, 31 anni e figlio della vicina del 7° piano; mentre il co-imputato in aula Alex Carrimbacus, 25 anni con una storia psichiatrica alle spalle, è stato assolto dall’omicidio dell’anziana signora, ma è stato condannato a 15 anni con accusa di furto. Condannata a tre anni di carcere la madre di Yacine Mihoub, accusata di complicità nel femminicidio. Secondo quanto riferiscono le fonti degli investigatori, la donna è accusata di aver pulito e rimosso dalla scena del delitto il coltello utilizzato per uccidere Mireille Knoll.

“È un giorno importante per la giustizia!” – ha esclamato Gilles William Goldnadel, il legale dei figli della signora Knoll. – “I giudici sono stati severi, ma giusti nel riconoscere che Yacine Mihoub era l’unico colpevole.”

