Freddo e pelle secca, i rimedi naturali per evitare l’effetto screpolato

Freddo e pelle secca non vanno per niente d’accordo, oggi ti consigliamo delle maschere fai da te, che ti aiuteranno ad idratare la pelle e a mantenerla elastica.

Ci siamo! Il freddo è arrivato e la tua pelle, soprattutto quella del viso, è un disastro. Le creme idratanti a volte non bastano, bisogna intervenire anche con altri rimedi. Oggi ti sveliamo tre consigli green che cambieranno la tua pelle ed anche la tua vita.

Quando le temperature si abbassano i vasi sanguigni si restringono e i tessuti non vengono bene ossigenati, il turn over cellulare rallenta e quindi il primo strato della pelle (la superficie) si screpola, si spacca, si secca, diventa rossa. Insomma in altre parole la pelle diventa molto fragile ed è nostro compito idratare bene il corpo.

Il freddo va a modificare lo strato idrolipidico della superfice, ovvero quel sottile strato di sebo che serve a proteggere la pelle dagli agenti esterni, ecco perché chi ha la pelle grassa in autunno e in inverno può ritrovarsi con la pelle secca.

L’elasticità della pelle è data dal calore e dall’idratazione, quando si assottiglia troppo si screpola e si creano piccoli taglietti molto fastidiosi e lunghi da rimarginare. Le zone ad essere più colpite dal freddo sono quelle esposte, ovvero le mani ed il viso.

Per idratare il corpo ti consigliamo l’olio di cocco, accertati però che sia bio (meglio se alimentare), pochissime gocce dopo la doccia (quindi con la pelle umida) ti aiuteranno a mantenere una buona idratazione dell’epidermide. Stesso discorso vale per le mani e per il viso. Se però la crema idratante o l’olio di cocco non bastano, ti consigliamo di aggiungere alla tua routine questi accorgimenti.

Tre rimedi naturali per una pelle idratata e non screpolata

E’ buona norma ripetere le prime due operazioni almeno due volte alla settimana, anche se tre sarebbe il numero perfetto.

Scrub labbra secche. Ma quanto sono brutte quelle piccole pellicine sulla lebbra e sul contorno labbra? Magari il burro di cacao non basta e quando metti il rossetto l’effetto è da film horror. Non disperare, questo metodo ti aiuterà ad avere labbra morbide e perfette in ogni occasione. E’ un rimedio naturale al 100% che puoi ripetere tutte le volte che vuoi. Ti occorre una tazzina, un cucchiaio di zucchero (meglio di canna) un cucchiaino di miele . Mescola bene il composto, passalo sulle labbra (non mangiarlo) e massaggia per almeno 2 minuti. Lascia agire per 5 minuti e risciacqua con acqua tiepida. Il risultato è fenomenale.

Questi sono dei piccoli accorgimenti che renderanno la tua pelle morbida e liscia come quella di un neonato, ricordati di correre ai ripari, avere un aspetto curato è importante per dare una un impressione positiva agli altri di voi stessi.