Gigi D’Alessio e la gioia incontenibile: “Il giorno che aspettavo da 10 anni”

Gigi D’Alessio ha comunicato ai suoi fans una bella notizia: dopo oltre dieci anni di lotte, oggi ha finalmente ottenuto la giustizia che ha tanto ricercato

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati d’Italia. La sua musica ha fatto pian piano il giro del mondo e, con il passare degli anni, ha ottenuto sempre più consensi. Ad oggi ha tantissime persone che lo seguono e una meravigliosa famiglia. Al momento suo figlio Luca, il penultimo, è nella scuola di Amici di Maria De Filippi per seguire le orme di suo padre. Ha tante soddisfazioni ma ha avuto anche un po’ di rogne difficile da trascurare. Essere molto in anno, infatti, ha anche i suoi lati negativi.

Gigi D’Alessio assolto dopo 10 anni di lotte: “Giustizia è stata fatta”

Gigi, infatti, è stato accusato di evasione fiscale un bel po’ di anni fa. La Procura di Roma aveva chiesto una condanna di quattro anni, e Gigi ha cercato sempre di parlare poco di questa situazione perché sapeva di non essere nel torto. E aveva ragione a non preoccuparsi, perché oggi è stato finalmente assolto dopo tanti anni di accuse ingiuste. “Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso” ha scritto Gigi in un post pubblicato sul suo profilo di Instagram. “Oggi per me è un giorno felice perché la verità è venuta a galla, dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e i miei collaboratori, in cui ci siamo dovuti difendere da accuse infondate che hanno infangato la nostra serietà e il nostro lavoro“. E poi ha aggiunto di essere sempre stato ottimista, avendo una estrema fiducia nella magistratura.

“Con tanza pazienza, la verità alla fine vince sempre e ora è sotto gli occhi di tutti” ha concluso, esternando tutta la sua gioia per questo giusto epilogo.