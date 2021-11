“Che pata**”, Giorgia Palmas e la FOTO che mette il web al tappeto: le cose non stanno come sembrano…

Giorgia Palmas e la foto che ha messo il web al tappeto: nel giro di pochi minuti sono arrivati una valanga di commenti di apprezzamento

L’ex velina Giorgia Palmas, accanto a Filippo Magnini, sembra aver trovato la vera felicità. La modella, che ha avuto la prima figlia Sofia dal calciatore Davide Bombardini, lo scorso maggio è convolata a nozze con il nuotatore, noto per essere stato il fidanzato storico di Federica Pellegrini.

Con Magnini, Giorgia ha creato una splendida famiglia allargata, che circa un anno fa si completava grazie all’arrivo di Mia, la primogenita della coppia. La Palmas, che attualmente lavora sui social nelle vesti di influencer e modella, non si esime mai dal condividere foto che fanno capitolare i suoi fan. Nell’ultimo post, tuttavia, le cose non stanno affatto come potrebbero sembrare a primo impatto…

Giorgia Palmas e la FOTO che mette il web al tappeto: le cose non stanno come sembrano…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

“Che pata** bellissima“, è uno dei primi commenti apparsi sotto l’ultimo post di Giorgia Palmas. La modella, seguita da quasi 2 milioni di fan, viene costantemente elogiata dal pubblico per la propria bellezza disarmante, ma questa volta le cose non stanno come potrebbero apparire a primo impatto. L’ex velina di “Striscia la Notizia”, infatti, ha deciso di condividere una foto a dir poco commovente, che immortala i primi passi della sua secondogenita Mia.

La piccola, nata il 25 settembre 2020, è il frutto dell’amore tra la modella e suo marito Filippo Magnini, con il quale la Palmas è convolata a nozze nel maggio del 2021. I followers sono rimasti a dir poco colpiti dallo scatto, in cui la bambina dimostra una padronanza dei propri movimenti certamente eccezionale per la sua tenera età. “Già cammina?“, “Così presto?“, chiedono i fan all’ex velina, prima di riempirla di complimenti.

Mia, giorno dopo giorno, è sempre più simile alla sua bellissima mamma. Lo scatto che la vede protagonista, come c’era da aspettarsi, ha raccolto una cifra impressionante di likes.