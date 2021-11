Novità in arrivo per Guenda Goria, l’ex gieffina sta per coronare un sogno insieme al suo grande amore. Cosa succederà nel 2022?

Guenda Goria è un’artista molto apprezzata che si è fatta conoscere ancora di più con la partecipazione al “Grande fratello vip” nel 2020. Figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha vissuto l’esperienza del reality insieme alla mamma.

Oggi è molto seguita anche sul web dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e situazioni che le si presentano. Da qualche mese sembra aver trovato l’anima gemella e il 2022 sarà un anno speciale per la coppia.

Guenda Goria e l’annuncio inaspettato

Qualche mese fa Guenda Goria si è trasferita a Sharm el sheikh ed è lì che ha incontrato Mirko Gancitano, fotografo e operatore video trentatreenne. Tra loro è stato amore a prima vista, tanto che hanno già deciso di sposarsi.

La prossima estate, infatti, i due coroneranno un sogno: le nozze. La proposta è arrivata qualche settimana fa e poi è stata replicata anche in televisione in diretta al “Grande fratello vip”, dove il fotografo ha chiesto il permesso ad Amedeo, ex concorrente del reality.

Per il pubblico è stato un annuncio inaspettato visto che la relazione è iniziata solo da alcuni mesi. Per il momento la data non è stata ancora rivelata, ma c’è qualcos’altro da sapere.

Guenda Goria in un’intervista a Nuovo ha spiegato che per lei non sarà facile avere un bambino a causa dell’endometriosi. “Sicuramente le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore – ha affermato – una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!”.

Da tempo condivide con il web il suo problema, così da poter essere un esempio per tutte quelle persone che si trovano nella sua stessa situazione. Intanto, i fan non vedono l’ora di vederla con l’abito bianco.