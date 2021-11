Il Volo. Gli ex “tre tenorini” sono stati ospiti del salotto pomeridiano di “Verissimo”. É stato toccato il tema dell’amore. Non si sono tirati indietro ma hanno scherzato sulla loro vita sentimentale

Correva l’anno 2009 e alla seconda edizione del talent show “Ti lascio una canzone” dedicato ai ragazzi in un età compresa tra i 10 e 16 anni, si presentarono singolarmente tre piccoli cantanti classici. Fu il regista Roberto Cenci ad avere l’intuizione che potessero formare un trio sulla falsariga dei celebri I Tre Tenori (Pavarotti, Domingo e Carreras).

L’idea fu vincente; a distanza di poco più di dieci anni quei giovanissimi interpreti rappresentano oggi un orgoglio per l’Italia intera, sono un fenomeno musicale che ha spopolato in tutto il mondo. Hanno trionfato al “Festival di Sanremo” nel 2015 con il brano “Grande Amore”, sono saliti sul podio dell’“Eurovision Song Contest” (terzi sempre nel 2015) e hanno aperto i concerti della grande Barbra Streisand, oltre ad aver ottenuto una serie di premi e riconoscimenti in ambito internazionale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Il Volo” il loro segreto più nascosto: la rivelazione è sconvolgente

Il Volo: battute e ironia a “Verissimo”. Due di loro sono fidanzatissimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ospiti della puntata domenicale di “Verissimo” del 7 Novembre scorso sono stati i membri del gruppo musicale Il Volo.

I giovani cantanti sono attualmente in promozione del loro ultimo lavoro, l’album “Il Volo sings Morricone” (Epic/Sony Music), disponibile dal 5 Novembre; è un disco che si compone di 14 tracce e rappresenta un omaggio alla leggenda scomparsa un anno fa, l’immenso Maestro Ennio Morricone.

Punzecchiati dalla presentatrice Silvia Toffanin, tutti e tre i membri, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono aperti sul tema dell’amore, soffermandosi sulla loro vita sentimentale.

Il primo a parlare è stato Ginoble. Ha rivelato di avere una relazione con una ragazza di nome Eleonora. “Non sono single, sono fidanzato. Ha lo stesso nome di mia madre” – ha detto. A lanciargli qualche frecciatina è stato il collega Ignazio Boschetto: “Lui si fidanza a intermittenza”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip 6”, nuova incursione dei genitori di Manuel Bortuzzo. Incredibile intervento – VIDEO

Anche quest’ultimo ha il cuore impegnato: “Durante la pandemia ho conosciuto una ragazza. É un po’ lontana, dall’altra parte del mondo. Abbiamo trascorso 8 mesi a scambiarci messaggi e fare videochiamate. Alla prima opportunità sono andato in Brasile e trovarla. Siamo molto innamorati. Anche gli altri ragazzi l’hanno conosciuta”.

Piero Barone è l’unico ancora single ma ha le idee chiarissime sull’amore: “Io non ho ancora trovato l’anima gemella ma so che è là fuori, sono sicuro di questo. L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo”.