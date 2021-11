Miriana Trevisan ha fatto sognare i fan sfoggiando una mise mozzafiato. Le sue curve da infarto hanno stuzzicato la fantasia: irresistibile.

Fascino intramontabile, fisico da urlo, sguardo ipnotico. Miriana Trevisan non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza mozzafiato. 48 anni, la showgirl e attrice napoletana è diventata nota negli anni sulla scena dello spettacolo debuttando a “Non è la Rai”, per poi prendere parte a format di successo e recitare in spettacoli teatrali.

In queste settimane sta catturato l’attenzione in merito alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. In particolare nell’ultima puntata ha monopolizzato i riflettori a seguito di un pesante scontro con il 32enne Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, con cui aveva stretto un tenero rapporto durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, giunto tuttavia al capolinea.

I due insieme al concorrente Gianmaria Antinolfi sono finti in nomination, il cui risultato verrà decretato il 12 novembre, portando all’uscita del nome meno votato.

Proprio sul tema della votazione è stato dedicato l’ultimo post bollente apparso sulla pagina Instagram della showgirl.

Miriana Trevisan: mise da capogiro, fan in tilt

