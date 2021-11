Insigne-Napoli ora è addio. Cifra irrinunciabile da un club di Serie A

Colpo a parametro zero per un top club del nostro campionato che beffa il Napoli, privandolo del suo Capitano. I dettagli.

Il Capitano del Napoli è ancora in scadenza di contratto e non è riuscito a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo. Il presidente della squadra partenopea gli ha offerto un prolungamento che non prevede, però, un sostanziale aumento dello stipendio come vorrebbe, invece, il fantasista napoletano.

Insigne, infatti, accetterebbe per 6 milioni netti a stagione poiché nonostante sia il Capitano e caposaldo della squadra, si è visto scavalcare a livello contrattuale anche dagli ultimi giocatori arrivati.

Per questo il Campione d’Europa sta tergiversando sul rinnovo e al contempo vaglia alternative per il proseguo della sua carriera.

Lorenzo Insigne e la proposta irrinunciabile

E’ Beppe Marotta pronto ad offrire un contratto irrinunciabile per il talento napoletano. L’Inter, infatti, a gennaio, potrà chiudere l’operazione informando il club partenopeo con una semplice PEC.

Stando alle indiscrezioni Marotta garantirebbe a Insigne un contratto quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione, dunque 48 milioni lordi complessivi. E in aggiunta 7 milioni di bonus alla firma.

Insigne prenderebbe il posto di Sanchez, legato comunque alla società neroazzurra fino al 2023.

Nonostante la situazione economica dell’Inter non sia delle più floride, potrebbe permettersi un tale investimento poiché lo strapperebbe al Napoli a parametro zero.

Uno smacco da parte di una delle dirette antagoniste alla lotta scudetto che porterebbe sicuramente a indebolire la squadra di Mister Spalletti, attualmente in testa al campionato. Dunque se le voci verranno confermate il Napoli dovrà correre subito ai ripari con un sostituto all’altezza del suo Capitano.

Ma capiamo meglio cosa sta succedendo in queste ore e qual è la bomba di mercato che sta facendo traballare la Serie A.

Non ci resta che attendere l’ufficialità ma sembrerebbe che Insigne abbia già deciso!