L’influencer vicentina ama vincere facile, nelle scorse ore infatti ha postato due contenuti bollenti che hanno bloccato i social.

La vicentina classe 1988 non smette mai di conquistare la sua community Instagram di oltre 1,2 milioni di follower con contenuti succulenti e hot.

Ragioniera e influencer a tempo perso, Jessica Franceschetti si sta facendo vedere sempre meno con il fidanzato Andreas Ronco e molti già pensano ad una crisi tra i due sperando però che la bella giovane possa essere nuovamente sul mercato.

Ieri ha regalato un doppio contenuto surreale ai fan: nelle Instagram stories prima si è mostrata in piscina di notte coperta dall’oscurità che però non ha impedito di vederne le curve del lato B perfette, e poi un selfie allo specchio dove mostra il décolleté strabordante e magnetico. Vediamolo.

Jessica Franceschetti vietata ai minori, surreale

“Foto volante, che i sacchi de pellet dura poco 😂🌈🔥” scrive lei ironica come didascalia alla foto che ha ottenuto in poche ore migliaia di like.

Lei ironizza, con la sua parlantina tipicamente veneta e molto cadenzata usando esempi legati alla campagna (vedi il pellet in questo caso), alla turgidità del seno che probabilmente tra qualche anno sarà morbido e meno attraente su di lei.

Indossa un top scuro cortissimo in vita ma aperto nella scollatura del seno con un oblò molto ampio che non nasconde nulla alla vista della sua Fanpage sempre più innamorata e persa per la sua fisicità esile ma procace nei punti giusti.

“Fascino e femminilità”, “Sei bona in tutte le foto su Instagram”, “Ti amo bambola mia sei bellissima meravigliosa splendida affascinante mi piaci ti adoro sei da sposare 😍❤️” e “Da morsi 🔟”.

Questi solo alcuni dei commenti che le sono giunti. Ora la domanda è davvero se sia ancora fidanzata con Ronco altrimenti potrebbe considerare vivamente di accettare le avances di qualche spasimante.