Melita Toniolo, all’anagrafe Carmela, è originaria di Treviso, è del 1986 e tra le sue passioni troviamo la lettura, i tatuaggi e l’amore per la vita. Fin da piccolina è stata attratta dal mondo dello spettacolo, la sua opportunità arriva quando partecipa al reality show “Grande Fratello”.

Notata da parecchi produttori, essendo una ragazza oggettivamente bella, è stata ingaggiata come Diavolita per il programma “Lucignolo” e dopo qualche anno mette piede nello studio de “Le Iene”.

Melita è un’artista versatile, si cimenta alla conduzione di programmi televisivi, l’apprezziamo come modella ed influencer ma anche come attrice. La sua voglia di fare l’ha portata a partecipare al programma televisivo “La Talpa” e come opinionista a “Quelli che il calcio e…”, nel 2019 ha esordito come giurata a “All Together Now 2″.

