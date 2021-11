“Sempre più bella” Michelle Hunziker, il bacio fa vibrare il web: FOTO da togliere il fiato

Michelle Hunziker, il bacio viene accolto con favore dal web che la omaggia per l’occasione con teneri parole. Più bella che mai!

Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera più amata in Italia continua a proporre sui social dei contenuti inediti che fanno impazzire il web. Versione casalinga, tuta e poi femme fatale in uno schiocco di dita, per Michelle ogni momento della giornata scorre all’insegna del glamour e dello stile. Anche nei momenti più free, è sempre impeccabile. Sarà mica questo il suo punto di forza?

Certamente, uno dei tanti verrebbe da dire; per la bella conduttrice infatti la forte carica autoironica la rende amabile dal web. Per Michelle infatti solo parole dolci, a parte qualche commento sui capelli corti: il nuovo taglio – a quanto pare – non è stato gradito da tutti…in realtà è semplicemente stupenda!

Michelle Hunziker bellissima da togliere il fiato: lo sguardo penetra l’anima

