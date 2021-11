Milly Carlucci e la storia che non vuole raccontare, la sorella Gabriella vorrebbe tanto farlo ma la presentatrice è irremovibile

Gabriella Carlucci, sorella della celebre Milly, è lontana dalla televisione da molto tempo. Lei, dopo un inizio nel mondo dello spettacolo accanto alle sue sorelle Milly e Anna, si è dedicata al mondo della politica e oggi si occupa di festival di cinema in giro per l’Europa.

Una famiglia, la loro, molto riservata, nonostante la notorietà di Milly che è rimasta fedele alla Rai mantenendo un ruolo di primo ordine con programmi di successo come “Ballando con le Stelle” e “Il cantante mascherato”.

Dopo tanto tempo, Gabriella ha parlato ai microfoni di Libero Quotidiano e oltre a raccontare il suo percorso di lavoro, ha tirato in ballo anche la famiglia. C’è una cosa che lei vorrebbe tanto fare ma la sorella Milly non glielo permette.

Milly Carlucci contrariata con Gabriella, il perché

E’ un sogno nel cassetto quello che Gabriella Carlucci custodisce da tanto tempo ma, per il momento, pare che rimarrà tale. Un grande desiderio quello dell’ex politica che pare non si possa avverare per via del veto da parte di Milly Carlucci e della sorella Anna. Le due sarebbero contrarie al suo progetto e dicono assolutamente di no.

Gabriella, infatti, vorrebbe scrivere un libro sulla storia della sua famiglia ma le sue sorelle non sono d’accordo. “Mi piacerebbe scrivere una storia sulla mia famiglia, ma so già che le mie sorelle non saranno mai d’accordo” ha rivelato a Libero Quotidiano.

La sorella di Milly assicura che si tratta di una storia molto bella: “Mio padre era un generale dell’Esercito, mia madre una donna splendida. Ci hanno insegnato l’amore, l’aiutarsi in ogni circostanza, essere sorelle per sempre”.

Per tutto questo Gabriella ringrazierà a vita i suoi genitori per il bene, l’affetto e l’esempio che hanno dato a lei e alle sue sorelle.

“Non li dimenticherò mai!” ha concluso con la consapevolezza che probabilmente questo lavoro non vedrà mai la luce.