Miryea Stabile nel cuore di Milano, shorts cortissimi e curve esagerate. Intervengono anche le forze dell’ordine: tripudio di sensualità

Il 2021 rappresenta l’anno di svolta decisivo per la carriera di Miryea Stabile, tra i naufraghi più apprezzati dell’ultima edizione dell'”Isola dei Famosi“, condotta da Ilary Blasi. L’innata solarità che contraddistingue la modella arricchisce anche l’esperienza degli altri concorrenti, rendendo più divertente la visione del programma per i telespettatori.

Ciclone di simpatia, viene selezionata anche per “La Pupa e il Secchione e viceversa“, condotto per la prima volta da Andrea Pucci, dove la personalità dell’influencer ottiene un tale successo da conquistare il primo posto insieme a Luca Marini. Ne beneficia anche il suo profilo Instagram, già estremamente seguito, totalizzando ad oggi numerosi followers, che quotidianamente ammirano la sua bellezza.

Frizzante, umile e nello stesso tempo affascinante, Miryea Stabile appare in tutta la sua semplicità sul social, dove tuttavia non manca di esibire look seducenti. Come nelle ultime foto pubblicate, scattate proprio nel cuore di Milano, che testimoniano lo stupore dei passanti davanti all’incredibile sensualità del suo outfit: presenti anche le forze dell’ordine.

Miryea Stabile, hot pants di pelle: l’outfit esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

Silhouette scolpita, occhi magnetici, chioma fluente: queste le caratteristiche che contraddistinguono l’avvenenza di una delle influencer più amate sul web, Miryea Stabile. Le curve procaci della modella hanno incantato il pubblico dell'”Isola dei Famosi”, dove l’assenza di trucco e filtri non ha intaccato l’effetto della sua autentica bellezza, restituita nel suo massimo splendore attraverso l’ultimo post pubblicato su Instagram.

Stivali con tacco, tutina di pelle estremamente aderente, con tanto di hot pants a offrire la visuale sul suo fisico perfetto: l’oufit accattivante della modella conquista subito l’attezione dei passanti. Rivolge lo sguardo luminoso all’obiettivo, regalando uno dei suoi migliori sorrisi, e tanto basta per ottenere l’ammirazione del web. Immancabile il tocco ironico della modella nello scatto che segue, dove posa accanto alle forze dell’ordine presenti sul posto, per l’ilarità del web.

Non tardano ad arrivare i commenti degli utenti, per i quali rappresenta un sogno irraggiungibile: “Da arresto“, “Sei fantastica“, “Diva“.