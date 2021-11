Era la protagonista de “I Cesaroni”: oggi l’attrice è una persona completamente diversa – FOTO

Vi ricordate di Alessandra Mastronardi, nota per aver interpretato il ruolo di Eva ne “I Cesaroni”? Oggi l’attrice è irriconoscibile

Tutti ricordano la bellissima attrice Alessandra Mastronardi, interprete della famosa “Eva” de “I Cesaroni”. La fiction televisiva, capitanata da Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, fu uno dei prodotti di maggior successo di Canale Cinque, i cui protagonisti rimangono tutt’oggi degli idoli indiscussi per il pubblico della rete. L’attrice partenopea, assieme al collega Matteo Branciamore, ha fatto sognare migliaia di fan. Ma che fine ha fatto oggi la bellissima Alessandra? La sua vita, stando alle testimonianze social, è drasticamente cambiata.

Era la protagonista de “I Cesaroni”: come è cambiata Alessandra Mastronardi – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

Numerose sono le novità che riguardano la vita di Alessandra Mastronardi. L’attrice, salita alla ribalta nel 2006 con la prima stagione della fiction “I Cesaroni”, ha abbandonato l’Italia per trasferirsi a Londra, la città che le ha offerto delle nuove, entusiasmanti opportunità lavorative. La partenopea, in Inghilterra, ha persino trovato l’amore della sua vita: si tratta di Ross McCall, l’attore scozzese con cui Alessandra dovrebbe convolare a nozze nel giro dei prossimi mesi.

Parallelamente, anche la sua carriera ha risentito positivamente del trasferimento. Tuttavia la Mastronardi, che ha avuto la possibilità di lavorare nell’ambito di produzioni internazionali, non ha mai nascosto il proprio attaccamento all’Italia. Per questo motivo, l’attrice ha recentemente accettato di interpretare la ballerina che, per quel che concerne la danza, è il simbolo del nostro Paese: l’indimenticabile Carla Fracci.

Il film “Carla”, distribuito al cinema nelle giornate di 8, 9 e 10 novembre, verrà presto trasmesso in chiaro su Rai 1, agli inizi del mese di dicembre. La partenopea, entusiasta del progetto a cui ha lavorato, non ha mai nascosto di avvertire una certa responsabilità nei confronti del personaggio interpretato.

“Tutti conoscono la vita pubblica di Carla Fracci. In questo film abbiamo dato voce alle sue emozioni“: questo il resoconto dell’attrice, che dopo l’esperienza de “I Cesaroni” ha decisamente spiccato il volo.