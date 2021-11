L’ex tronista di “Uomini e Donne” ieri sera ha partorito il suo secondogenito che però è stato tenuto in osservazione come lei stessa ha raccontato sui social.

La conosciamo come modella e attrice ma soprattutto per aver partecipato come tronista a “Uomini e Donne” e successivamente a “L’Isola dei Famosi” nel 2018.

Insieme dal 2017 con Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta ha già un figlio di due anni, Domenico Ethan, ed “era” in attesa anche del secondo, un altro maschietto che è nato questa notte e a cui è stato dato il nome di Mario Achille.

È stata la stessa Rosa a dare la bella notizia anche se il video che ha postato poche ore fa la vede preoccupata per la salute del piccolo che è stato ricoverato in terapia intensiva per maggiori accertamenti. Sentiamo le sue parole.

Rosa Perrotta occhi stanchi ed un messaggio di speranza ai fan

Su Instagram la bella Rosa conta oltre 1,7 milioni di follower che la seguono da ormai diversi anni per la sua allegria contagiosa ed il fascino sensuale dimostrato sempre anche durante le gravidanze.

Non ha perso il suo magnetismo neppure questa notte, quando con il cellulare in mano ha annunciato la nascita del piccolo Achille che però, ha svelato lei stessa, “è in incubatrice in osservazione dei medici per via di problemi di adattamento fisico avuti subito dopo il parto”.

Nonostante la tensione e la stanchezza che il suo fisico trasmette, ha voluto spiegare a tutti che i medici e le ostetriche dell’ospedale l’hanno tranquillizzata. “Dobbiamo solo aspettare un po’, vi lascio immaginare come posso stare io. Vi aggiorno”.

Lascia quindi i fan sui social in attesa, una Perrotta fragile e tesa con la camicia da notte e la faccia corrugata dal pensiero che il suo piccolo possa stare bene. Attendiamo quindi maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.