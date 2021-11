Drammatico incidente sulla statale: morta giovane madre, grave la figlia di 2 anni

Un incidente stradale, avvenuto ieri sulla statale 19 tra Eboli e Battipaglia (Salerno), è costato la vita ad una giovane madre di 38 anni. Grave la figlia di 2 anni.

Una giovane madre di 38 anni è morta nella mattinata di ieri in un drammatico incidente stradale. La tragedia si è consumata lungo la statale 19 nel tratto compreso tra Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. La donna viaggiava, insieme alla figlia di 2 anni, a bordo della su auto che, per cause ancora da determinare, è finita prima contro il guardrail e successivamente nella carreggiata opposta, dove si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Per la vittima, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare, mentre la figlia è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Salerno, incidente sulla statale 19: morta giovane madre, grave la figlia di 2 anni

Ancora una tragedia sulle strade del nostro Paese. Ieri mattina, martedì 9 novembre, una donna ha perso la vita in un incidente verificatosi sulla statale 19 tra Eboli e Battipaglia, comuni in provincia di Salerno.

La vittima è Vincenza Avallone, commessa 38enne in un negozio di abbigliamento e residente a Battipaglia. Stando alle prime ricostruzioni, come riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione di Salerno Today, la donna si trovava alla guida della sua Lancia Y, a bordo della quale viaggiava anche la figlioletta di soli 2 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura ha sbandato e, dopo aver urtato il guardrail, è finita nella corsia opposta schiantandosi frontalmente con una Fiat 500.

Leggi anche —> Investita da un furgone mentre cammina in strada: morta ragazza di 27 anni

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Per Vincenza, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. La bambina è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santobono di Napoli, dove ora si troverebbe ricoverata in gravi condizioni ed in prognosi riservata.

Leggi anche —> Perde il controllo del camion e precipita in una scarpata: morto un uomo

Intervenuti anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi e ora stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica del terribile incidente costato la vita alla giovane madre.