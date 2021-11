“Irresistibile e divina” Shaila Gatta, poco vestita è pura passione. Il triangolino a fatica trattiene il lato A – FOTO

Shaila Gatta, la bellissima ballerina appare poco vestita; il triangolino a fatica trattiene il seno generoso. Una visione piccante.

Eccola di nuovo qui Shaila Gatta, la bellissima ballerina e fitness model dal fisico più che scolpito. Insieme a Mikaela Neaze Silva negli Studi Mediaset per un ritorno graditissimo al TG satirico. Le due veline uscenti si esibiranno nuovamente in stacchetti a colpi di danza per sostituire le nuove Giulia e Talisa a casa in quarantena fiduciaria per essere state a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

Un’occasione da non perdere per ammirare – senza nulla togliere alle giovani ballerine – la coppia Gatta/Silva che ci hanno accompagnati per diverse stagioni di “Striscia la Notizia” e che per alcune serate potremmo nuovamente ammirarle insieme ai neo conduttori, Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Shaila Gatta, il triangolino è stretto ed esplode: il seno appare nella sua bellezza

