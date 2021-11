Stefano De Martino fatto fuori dal programma, insieme a lui altri due big

Il talent prosegue a gonfie vele e dalle prime indiscrezioni sembra che la conduttrice stia già decidendo chi saranno i tre nuovi giudici del Serale.

Nelle ultime ore le indiscrezioni relative la presunta data di inizio del Serale del programma di Canale 5 sono sempre più nitide. Per ora di parla di fine febbraio-inizio marzo 2022, quindi i ragazzi avranno ancora qualche mese per mettersi in gioco e far capire ai professori e al pubblico a casa quanto valgono come professionisti.

Ciò che invece appare più certo è che la stessa Maria sta già valutando con grande parsimonia i nuovi nomi che andranno a sostituire i tre vecchi giudici presenti in studio la scorsa edizione.

Quindi addio non solo a Stefano De Martino, ma anche ai colleghi Stash ed Emanuele Filiberto. Un’amara constatazione quindi per chi si aspettava di rivederli seduti in prima fila per la finalissima.

Cast del Serale rivoluzionato, in ballo tre nomi illustri

Il cast del Serale di “Amici 21” secondo quanto si dice potrebbe essere rivoluzionato quindi al posto di Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto sono in ballo tre possibili new entry.

Una nuova giuria quindi che personalmente la stessa Maria sta selezionando accuratamente per dare non solo ai ragazzi una valutazione sincera e meritevole, ma anche al pubblico a casa una visione sempre più emozionante e ricca di pathos.

Tra coloro che da fine febbraio-inizio marzo potrebbero sostituire i giudici uscenti pare ci possano essere il prof Garrison, l’attrice Greta Scarano e un big della musica nazionale, forse Ligabue oppure Fabrizio Moro.

Quattro nomi molto importati quelli che stanno trapelando in queste ore ma che non sono ancora stati confermati ufficialmente dal programma e dalla stessa padrona di casa. Si dovrà attendere il nuovo anno per maggiori aggiornamenti a riguardo. Intanto il pubblico freme…