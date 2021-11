“Storie italiane”, Eleonora Daniele in lacrime: “Attimi di paura”

Eleonora Daniele a “Storie italiane” ha spiegato cosa è successo ad una troupe del programma, la situazione è preoccupante

Sembra surreale quello che è successo in diretta a “Storie italiane” nella puntata di ieri 9 novembre 2021. A ritirare in ballo l’argomento è stata la conduttrice Eleonora Daniele che ha aperto l’appuntamento del 10 novembre facendo delle dichiarazioni importanti.

Ieri una troupe che lavora per il programma in onda ogni mattina su Rai1 è stata aggredita a Pozzuoli. Una giornalista e un cameraman stavano riprendendo la vicenda inerente ad un’abitazione occupata abusivamente, quando sono stati attaccati e costretti a scappare, poiché rincorsi dagli occupanti della casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>“Continueremo a non dormire” Andrea Delogu, notte in bianco per la conduttrice: la FOTO non lascia alcun dubbio

“Storie italiane”, paura e preoccupazione in studio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>Rosa Perrotta in ospedale, ore da incubo per lei: “”Vi dico come stiamo” – VIDEO

Così Eleonora Daniele ha aperto la puntata dichiarando: “Abbiamo vissuto attimi di paura. Sono senza parole per quello che è successo”. Ha poi continuato a spiegare: “La nostra inviata e l’uomo al quale la casa è stata assegnata sono stati costretti a scappare. – ha affermato – Si sono ricollegati con noi poco dopo ma, essendo stati inseguiti, hanno dovuto interrompere anche il secondo collegamento per mettersi in salvo”.

La conduttrice ha poi dato qualche dettaglio in più sull’accaduto. A quanto pare l’aggressore era un uomo che si è presentato con la mascherina fino agli occhi. “Come se volesse coprirsi il volto”, ha aggiunto.

Soltanto dopo l’aggressione della troupe, le Forze dell’Ordine hanno fatto sgomberare la casa occupata abusivamente. Da ieri il programma sta ricevendo messaggi di vicinanza e solidarietà da parte del pubblico fedele e appassionato che ogni giorno segue la Daniele con ammirazione, supportandola e sostenendola. Il numero di ascolti e share, non a caso, è sempre sopra alla media.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai)

La puntata è poi continuata, la conduttrice e gli ospiti in studio e in collegamento hanno affrontato altri argomenti e temi di notevole importanza.