L’attesa è quasi terminata, la serie che vedrà protagonista Chiara Ferragni e Fedez sarà trasmessa su Amazon Prime Video tra poche settimane. Tutti i dettagli svelati oggi

Una delle famiglie più chiacchierate e amate -quasi quaranta milioni di followers in due- quella formata da Chiara Ferragni e Fedez che sanno come stupire il loro pubblico e come tenerlo sulle spine. Lo hanno fatto annunciando l’uscita della serie “The Ferragnez“, che sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prima Video, ma senza comunicare ulteriori dettagli in merito. Almeno fino a oggi. Finalmente svelato tutto quello che c’è da sapere per seguire il nuovo progetto della coppia, che il pubblico potrà vedere tra poche settimane.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Uomini e Donne”, beccati dalle telecamere nascoste: “Di notte mi fai fare…”

Tutti i dettagli sulla serie dei Ferragnez: quando inizia e di cosa parlerà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente rilasciato la sigla ufficiale della serie “The Ferragnez” che seguirà le vicende della loro famiglia allargata. Tra i protagonisti anche le sorelle Ferragni, con i rispettivi compagni, e i genitori di entrambi. Ma anche la cagnolina Matilda e ovviamente il figlio Leone.

Sarà presente anche la piccola Vittoria, sebbene per poche riprese. La serie è stata infatti girata tra dicembre 2020 e aprile 2021, coprendo così gran parte della seconda gravidanza dell’imprenditrice e la nascita della bambina, avvenuta il 23 marzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Era la protagonista de “I Cesaroni”, oggi l’attrice è una persona completamente diversa – FOTO



Il pubblico avrà modo di dare uno sguardo a quello che accade nella vita quotidiana della coppia che tra eventi, progetti lavorativi ed esposizione pubblica, possiede anche aspetti che accomunano tutte le famiglie. Momenti spensierati ma anche di tensione. Le telecamere hanno ripreso anche le litigate di coppia e le incomprensioni familiari, annuncia Chiara Ferragni su Instagram.

“The Ferragnez – La Serie” sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre. I fan della coppia fremono dalla curiosità e dalla voglia di vedere le immagini, che saranno raccolte in otto puntate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Vanessa Incontrada, la foto inequivocabile e il gesto che spiazza

La sigla ufficiale è stata scritta e registrata da Fedez con la collaborazione della moglie. “Lei con l’autotune“, dichiara l’artista, che prima dell’uscita della serie regalerà al pubblico anche il suo nuovo album, “Disumano“, che si potrà ascoltare dal 26 novembre.