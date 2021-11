“Uomini e Donne”, beccati dalle telecamere nascoste: “Di notte mi fai fare…”. Maria è senza parole

“Uomini e Donne”, Diego e Ida vengono beccati dalle telecamere nascoste: quello che si sono detti ha sconvolto la conduttrice Maria De Filippi

Non c’è pace per Ida Platano, la dama più amata e al contempo più discussa di “Uomini e Donne“. Questo avvio di stagione si era dimostrato più che entusiasmante per la 40enne di Brescia, che aveva intrapreso una frequentazione importante con Marcello Messina. Se la Platano, tuttavia, era arrivata a provare dei forti sentimenti per l’uomo, il cavaliere aveva invece deciso di troncare il rapporto, a causa dell’incompatibilità riscontrata con la donna.

Marcello, stando agli sviluppi delle ultime settimane, è stato facilmente rimpiazzato da Ida, che si è gettata a capofitto nella conoscenza con Diego Tavani, dichiarandosi molto presa da quest’ultimo. Durante la puntata odierna, Maria De Filippi ha mandato in onda una scena che, solitamente, non viene ripresa dalle telecamere. Quello che la coppia si è detta è davvero assurdo.

“Uomini e Donne”, beccati dalle telecamere nascoste: Maria è senza parole

La conoscenza tra Ida e Diego ha preso una piega sicuramente inaspettata. Nessuno avrebbe mai immaginato che, nel giro di poco tempo, la dama di Brescia si sarebbe gettata in una nuova, emozionante storia. Eppure, il sorriso della Platano e l’entusiasmo di Tavani sono la testimonianza della sintonia che li unisce. Proprio oggi, Maria ha invitato la coppia al centro studio, per poi mandare in onda una clip registrata al termine della scorsa puntata. “Vi faccio vedere cosa è successo dopo l’ultima registrazione“, ha annunciato la conduttrice, mettendo il pubblico sull’attenti.

Nel video, Ida è seduta sulle gambe di Diego e lo abbraccia con trasporto, abbattuta per il fatto di non potersi fermare a Roma dopo la registrazione. “Come faccio io adesso che te ne vai?” – le chiedeva il cavaliere con occhi sognanti, salvo poi aggiungere – “Vengo a trovarti a Brescia, che ne dici?“. In studio, al termine del filmato, i presenti hanno tributato un forte applauso alla coppia, che sembra vivere un momento di pura felicità. Il cavaliere, con la schiettezza che lo contraddistingue, ha raccontato alla De Filippi l’andamento della loro storia, pronunciando una frase che, a primo impatto, ha sconvolto persino la conduttrice.

“Non sai cosa mi fa fare di notte…” – ha esordito Tavani, per poi precisare il significato delle sue esternazioni – “Mi fa fare le videochiamate da mezzanotte in poi. Io torno da lavoro alle 20.30, dormo, poi alle 23.30 metto la sveglia per chiacchierare con lei“. Il racconto del cavaliere, immancabilmente, ha suscitato le risate di Ida e di tutti i membri del parterre. “Farò un corso accelerato per capire come rimanere sveglio di notte“, ha concluso Diego, che non sembra affatto indispettito dalle pretese di Ida.

La frequentazione tra i due, nelle prossime puntate, giungerà ad un punto di svolta. Il cavaliere e la dama riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, e a viversi questa relazione al di fuori del programma?