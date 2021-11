“Uomini e Donne”, il cavaliere smaschera la dama: “Ci sono gli screen”

Isabella e Armando sono sempre di più ai ferri corti a Uomini e Donne: i due protagonisti del trono over hanno discusso per l’ennesima volta in quest’ultima puntata

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove gli scontri non sono mancati. Innanzitutto è terminata ufficialmente la frequentazione tra Gemma e Costabile. Le cose tra i due stavano procedendo abbastanza bene, ma negli ultimi tempi Gemma ha cominciato ad insistere e a fargli pressioni che lo hanno infastidito. Durante la puntata di oggi, Costabile ha comunicato ai telespettatori e ai presenti in studio di voler chiudere la sua conoscenza con Gemma. I due sono tornati a sedersi ed è finita in questo modo.

Uomini e Donne, ennesimo scontro tra Isabella e Armando

Successivamente, c’è stato l’ennesimo scontro tra Isabella e Armando. I due sono ai ferri corti da quando quest’ultimo ha accusato Isabella di essere nel programma soltanto per fare business, lo ha capito dal cambio repentino nella sua gestione dei social. Oggi, dopo aver raccontato a tutti che Isabella ha indossato in una puntata un abito della sua collezione – fatto che Isabella ha poi prontamente smentito -, ha anche rivelato che ci sono degli screen in cui la dama chiede ai suoi fans di scrivere male di determinati personaggi sulle loro pagine di Instagram. Ha inoltre rivelato che Isabella ha un altro profilo e questa cosa è stata confermata da lei stessa, che ha detto di aver voluto fare un account privato per i suoi amici più stretti.

Maria De Filippi è intervenuta cercando di appianare la situazione, mentre Armando e Isabella hanno continuato a discutere. La pace tra di loro non sembra avere alcuna intenzione di arrivare.