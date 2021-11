I fan di Valentino Rossi lanciano l’ennesima petizione sul web: la reazione del pilota ha sorpreso tutti!

Il campionato della MotoGp volge al termine: domenica 14 novembre alle ore 14 si disputerà l’ultima gara dell’anno sul circuito di Ricardo Tormo a Valencia. Non c’è nessuna battaglia particolarmente interessante da seguire: Fabio Quartararo ha già vinto il titolo con alcune gare d’anticipo mentre la Ducati, nel corso dell’ultimo weekend disputato in Portogallo, si è aggiudicata il titolo costruttori.

I fan e gli appassionati di tutto il mondo guarderanno comunque la corsa con grande attenzione: il prossimo non sarà soltanto l’ultimo Gran Premio dell’anno, ma sarà anche l’ultima volta in cui sarà presente in griglia Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ è pronto per appendere il casco al chiodo: l’addio era stato già annunciato qualche settimana fa, ma questo momento sarà sicuramente doloroso. I supporter del numero 46 e gli appassionati di motociclismo stanno lanciando in rete tantissime petizioni: sono state anche raccolte firme chiedendo agli altri piloti di spostarsi e di far vincere a Valencia proprio il nativo di Pesaro. Da qualche ora, inoltre, circola sul web un’altra richiesta dei suoi tifosi: quella di intitolare al Nove volte campione del mondo una curva del Mondiale o addirittura un circuito. La reazione di Valentino, tuttavia, ha sorpreso tutti.

Nuova petizione per Valentino Rossi: il suo pensiero sorprende tutti

Nuova petizione per Valentino Rossi: i suoi fan vorrebbero intitolare un circuito italiano o una curva al Leggendario numero 46. Quest’ultimo, però, potrebbe non essere d’accordo verso l’eventualità. Qualche anno fa, una curva di Jerez fu intitolata al suo collega Dani Pedrosa: in quell’occasione il centauro italiano spiegò il suo punto di vista.

“Queste cose non è che mi piacciano tantissimo, personalmente sono più legato ai nomi suggestivi per le curve. Rispetto i piloti che hanno gradito, ma per quanto mi riguarda vorrei evitare”, disse Rossi nel 2019 alla vigilia di una gara in Spagna. Il classe 1979 usò anche un termine incredibile: “Meglio che le curve abbiano altri nomi, più magici“.

L’ultimo campionato disputato da Rossi è stato alquanto negativo: il pilota di Tavullia non è mai salito sul podio (anzi, mai in top 5) e ha raccolto fin qui appena 38 punticini. In quasi tutte le gare, il numero 46 ha navigato tra la quindicesima e l’ultima posizione, non trovando mai ritmo e non risolvendo i tantissimi problemi della Petronas.