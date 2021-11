Vanessa Incontrada, sguardo ammiccante e quel gesto che emana pulsioni irrefrenabili – la FOTO è inequivocabile 

Vanessa Incontrada, la conduttrice spagnola più amata in Italia manda k.o. il web, il motivo è ben preciso.

Una nuova fase per Vanessa Incontrada, la conduttrice spagnola amatissima e super seguita in Italia che ha fatto sapere tramite il canale social di essere in queste ore in viaggio per Milano palesando una forte emozione. Per la conduttrice e attrice si sta verificando un bel ritorno alle origini, pronta infatti alla conduzione di Zelig, il programma che più degli altri le ha dato la possibilità di farsi amare dal pubblico.

“Un’altra avventura sta per iniziare” questo quanto riportato dalla diretta interessata sotto una foto che la vede serena in auto mentre guarda pare proprio verso l’infinito. Dal tenore diverso l’ultima foto…bollente è dir poco.

Vanessa Incontrada, quel gesto bollente che ha fatto emozionare il web

Un primo piano dove domina il nero: il maglione total black infatti crea un ottimo contrasto rispetto al viso di Vanessa. Lo sguardo penetrante verso l’obiettivo, il viso è truccato e questo accentua i lineamenti della conduttrice. I capelli sciolti e fluenti invece conferiscono movimento allo scatto.

Quello che non possiamo notare è il gesto che compie la Incontrada; si morde il labbro, un simbolo di seduzione e passione in un primo piano spiccatamente hot, bollente. Del resto non è la prima volta che la Incontrada mandi questi messaggi fonte di erotismo, pur sempre soft; come lo scatto di pochi giorni fa nel quale appare senza veli e si vede una porzione di corpo.

Il bianco e nero rende tutto più stiloso, come se appartenesse la foto ad altri tempi e questo ne arricchisce il mistero. Il web anche in quel caso gradì.

Indimenticabili gli scatti di alcuni mesi fa in lingerie nera con inserti in pizzo, i fans stanno cercando ancora di riprendersi per codesta visione. Impegnata nella veste di conduttrice, non sappiamo quando potremmo ammirarla in una delle tante fiction di successo a cui la stessa ha preso parte.