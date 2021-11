Wanda Nara alza la temperatura su Instagram: la posa bollente sulle scale attira gli occhi di tutti. Rimane la regina dei social

Continua la telenovelas della storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il tradimento del calciatore del Psg è ormai confermato ed i dettagli della notte trascorsa con China Suarez sono sempre più espliciti e piccanti.

Questo il “prezzo” che il calciatore avrebbe dovuto pagare per farsi perdonare dalla moglie che ha voluto sapere tutto ma proprio tutto di quella notte trascorsa in quel lussuoso albergo di Parigi. Dal canto suo Maurito sarebbe sereno e convinto di voler continuare il suo matrimonio con la sexy procuratrice che ama alla follia così come i suoi figli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Così fa svenire tutti. Pietà” Arisa intimo devastante a letto, la seconda FOTO fa saltare le coronarie

Wanda Nara, posa bollente sulle scale: le FOTO

PER VEDERE LE FOTO DI WANDA NARA VAI SU SUCCESSIVO