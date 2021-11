Valentina Vignali ha lasciato sbalorditi i fan con uno scatto rovente in cui ha scoperto le sue curve da infarto. Subito è boom di like e commenti.

Instagram in estasi a seguito di uno scatto rovente condiviso da Valentina Vignali sul social. L’influencer, modella e cestista non smette mai di stupire con le sue curve mozzafiato, tanto da conquistare con ogni suo contenuto.

Classe 1991, di Rimini, il suo nome è diventato conosciuto nel mondo dello sport, a soli 16 è entrata nella seria A2 giocando nella squadra di basket del Cervia. Di seguito è approdata nel settore dello spettacolo prendendo parte al “Grande Fratello 16” e a “Uomini e donne”, dove ha corteggiato il tronista Francesco Monte.

Attualmente legata al video maker Lorenzo Orlandini, nel tempo ha conquistato anche il web, in particolare Instagram. 2,4 milioni di follower il suo feed è una raccolta di scatti mozzafiato dalla sua vita personale e professionale: non mancano foto roventi, in particolare quelli in cui sfoggia i costumi della sua linea di bikini. L’ultimo ha mandato letteralmente in estasi tutti, stuzzicando l’immaginazione.

Valentina Vignali si scopre: in bikini è un panorama indimenticabile

