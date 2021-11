Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Dopo le difese di “Striscia” spunta l’ombra dell’altra donna: chi è

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La fine dell’amore tra i due personaggi noti è stata inasprita dalle polemiche innescate da “Striscia la notizia”. Emerge una nuova indiscrezione

Oggi, 11 Novembre, esce nelle sale cinematografiche italiane “Per tutta la vita”, film che vede al centro della trama quattro coppie sposate il cui matrimonio viene messo in discussione.

Il cast corale mostra all’opera nomi d’indiscusso valore del calibro di Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Fabio Volo eAmbra Angiolini. Proprio quest’ultima, suo malgrado, è stata recentemente al centro di un’accesa polemica che ha intaccato la sua sfera privata. Com’è noto, ha ricevuto il non tanto ambito Tapiro d’oro da parte della trasmissione “Striscia la Notizia” a causa della fine burrascosa della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri, sopraggiunta per un probabile tradimento fatto proprio dall’allenatore della Juventus.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: svelata l’identità della persona che avrebbe fatto traboccare il vaso

L’indignazione generale è stata rivolta al tg satirico di Antonio Ricci, reo di aver umiliato l’ex prima donna di “Non è la Rai”, mettendola alla berlina in una situazione davvero delicata.

La prima a difendere a spada tratta Ambra Angiolini è stata sua figlia, la 17enne Jolanda Renga, che ha scritto pubblicamente: “É davvero necessario infierire? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? La sofferenza delle altre persone non mi diverte”.

Non è mancata la replica di “Striscia la Notizia” che ha fatto intendere come tutto possa essere stato strumentalizzato al fine di creare una strategia pubblicitaria in relazione all’uscita odierna del film “Per tutta la vita”, in cui Ambra Angiolini interpreta il ruolo di una donna abbandonata da Fabio Volo.

In tutto questo emerge lo scoop del settimanale Oggi che avrebbe sganciato una bomba. Svelata l’identità della donna che avrebbe fatto traboccare il vaso tra l’attrice e Allegri.

Si tratterebbe, infatti, di una 40enne dai capelli biondi, colta a far visita al celebre allenatore dopo il suo rientro da una cena di lavoro lo scorso 22 ottobre in orario notturno. A bordo di un’auto sportiva, avrebbe parcheggiato in prossimità del lussuoso condominio di via Lascaris dove lui risiede.

La persona in questione sarebbe, inoltre, a stretto contatto con gli ambienti della società bianconera. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto in un esclusivo golf club di Torino.