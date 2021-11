“Amici 21”, anticipazioni 14 novembre: allievo eliminato, sfide e tanti ospiti

Oggi è stata registrata una nuova puntata di amici di Maria De Filippi. Andiamo a vedere le anticipazioni di quello che si aspetta

Anticipazioni della prossima puntata di Amici di Maria De Filippi. A distanza di una settimana sono cambiate tantissime cose, ma le dinamiche sono sempre le stesse: ospiti, sfide ed eliminazioni, e questa volta ce n’è stata una per davvero. Ospite d’eccezione per questa puntata, J Ax, che ha stilato una classifica dei suoi preferiti dopo aver ascoltato i cantanti esibirsi. Alla fine ha deciso di posizionare alla fine della sua classifica il giovane Alex, con grande disappunto da parte dei telespettatori del programma.

Amici, anticipazioni della prossima puntata

Per quanto riguarda invece LDA, è riuscito a vincere anche questa sfida. Il ragazzo di recente ha vissuto un momento davvero difficile nella scuola perché sta combattendo con molteplici pregiudizi a causa del suo cognome. Parte delle critiche arrivano sempre da Anna Pettinelli, che proprio non sopporta la presenza del ragazzo all’interno del programma e pensa che non abbia abbastanza potenzialità. Anche questa volta è riuscito a cavarsela, ma lo stesso non si può dire di Ale. La cantante, che è entrata nella scuola solo poche settimane, è stata eliminata. Momento molto commovente per i ragazzi che si erano affezionati a lei e l’hanno salutata con un abbraccio di gruppo. Poi il momento che tutti stavano aspettando: Christian e Mattia, due dei ballerini più amanti di questa edizione, hanno danzato insieme su una coreografia.

Adesso non ci resta che attendere la messa in onda e poi la prossima puntata, dove scopriremo come andranno le prossime sfide per gli ultimi della classifica di J-Ax.