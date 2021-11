Antonella Fiordelisi. La schermitrice ed ex tentatrice di Temptation Island in giro per le vie di Milano. Macchina fotografica alla mano, lancia un appuntamento speciale ai suoi fan

Classe 1998, originaria di Salerno, Antonella Fiordelisi ha ottenuto grandissima popolarità partecipando a “Temptation Island” nel 2017 nel ruolo di tentatrice. Ha saputo poi mantenere la notorietà raggiunta grazie al suo impegno come modella e influencer sul web.

I risultati sono strabilianti; al momento, infatti, ha una foltissima platea che conta ben 1,2 milioni di utenti su Instagram che giornalmente lasciano attestati di stima e affetto tramite commento alle condivisioni della giovane sportiva. Si, avete letto bene. Il fisico mozzafiato della Fiordelisi è dovuto a impegnativi allenamenti e alla sua passione sfrenata per la scherma. Prima di dedicarsi allo show business aveva avviato una carriera promettente a livello agonistico arrivando a vincere anche una medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Cagliari nella categoria Spada.

Antonella Fiordelisi: se desiderate incontrarla, non perdete quest’occasione

