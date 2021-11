Novità importanti per “Ballando con le stelle”. Nella prossima puntata ne vedremo delle belle: Milly Carlucci deve riorganizzarsi

Con “Ballando con le stelle” non ci si annoia mai. Tra gossip, flirt veri o presunti, polemiche, attacchi e piccole crisi, l’attenzione è sempre alta per il talent show di Milly Carlucci. La situazione Covid poi, dallo scorso anno, tra positivi, quarantene, stop e ritorni, ha accentuato le cose ed il dibattito sulla trasmissione non muore mai.

Quest’anno ci ha pensato Mietta, risultata positiva al virus, a mettere un po’ di pepe e tutto il resto lo ha fatto Selvaggia Lucarelli con la sua domanda sul vaccino. E ora che succede? L’annuncio inaspettato ha cambiato le carte in tavola. A Milly Carlucci tocca organizzarsi.

“Ballando con le Stelle”, ecco cosa succederà sabato

Mietta sabato sera torna a “Ballando con le stelle”. La nota cantante è finalmente negativa al Covid-19 e può continuare la sua gara. La concorrente, in coppia con il suo maestro Maykel Fonts, ha rischiato anche l’eliminazione ma grazie all’intervento di Milly Carlucci la sua posizione è stata congelata.

E proprio il maestro di Mietta che l’ha aspettata, presente in studio in queste puntate, ha dato a tutti la bella notizia. “Notiziona, tra pochissime ore varcherà i cancelli della Rai… Mietta! – ha scritto sui social il ballerino – Quindi noi sabato balleremo! Avete capito? Balleremo! Mi raccomando ragazzi, Mietta è in arrivo”.

La coppia ritornerà a gareggiare dunque sabato dopo lo stop forzato. Non sarà facile per i due che hanno ballato all’Auditorium solo una volta. Ecco perché il maestro sta mobilitando i fan sui social per sostenerli. “Se non si vota anche se balliamo da paura, non si passa. E’ così che funziona” ha detto a tutti. Poi lo scatto insieme a Mietta per ricordare ancora: “Si riparte questo sabato”.

I due, insomma, tornano in pista, lo hanno detto in tutte le salse. Vogliano solo ballare e dimostrare cosa sanno fare mettendo da parte tutte le polemiche che ci sono state sul vaccino, il green pass, le insinuazioni e molto altro. C’ha pensato Milly, come sempre, a mettere a tacere tutto e per il momento Mietta continua a rimanere in silenzio.