Belen Rodriguez, che sembra ormai ai ferri corti con Antonino Spinalbese, è stata consolata da qualcuno di inaspettato: come avrà reagito Antonino?

In amore, Belen Rodriguez non può affatto ritenersi una donna fortunata. La showgirl, che ha tentato svariate volte di costruire la famiglia dei suoi sogni, non è mai riuscita a realizzare questo suo primario desiderio. Con Antonino Spinalbese, che le ha dato la sua secondogenita Luna Marie, Belen sembra già ai ferri corti.

Sui social, la Rodriguez ha lasciato più volte trapelare il proprio stato d’animo, in un periodo così altalenante come quello corrente. Tuttavia, nell’ultima foto apparsa poche ore fa, la conduttrice si è mostrata accanto all’uomo che, nel suo cuore, sembrerebbe aver sostituito Antonino.

“Ti amo”, Belen Rodriguez consolata da qualcuno di inaspettato: ha già dimenticato Antonino? – FOTO

Per vederla, vai su Successivo