L’attrice ha svelato una foto ed un video dell’ultimo shooting realizzato, una vera icona di stile in pompa magna. Sembra surreale tale è la sua bellezza.

La fiorentina classe 1979 è una delle attrici più amate in Italia per la sua immensa autoironia ed il modo di parlare spesso cantilenato con forte accento toscano.

Chiara Francini in queste settimane è impegnata su Discovery Plus con il nuovo programma “Drag Race” assieme a Tommaso Zorzi e la drag queen Priscilla. Il format alla sua 12esima edizione in America, in Italia andrà in onda il prossimo 19 novembre per la prima volta ma già si sta parlando della seconda stagione nel 2022.

Chiara inoltre, la potremmo vedere anche al Torino Film Festiva il 13, 14, 15 dicembre con il film “Altri Padri” regia di Mario Sesti in anteprima assoluta. Un buonissimo fine anno per l’attrice e la sua carriera, sempre più stimata dai follower anche sui social. Vediamo il suo ultimo post Instagram?

Chiara Francini come non l’avete mai vista: stupenda e con un look d’altri tempi

“I love you always forever. Near or far, closer together”, ovvero “Vi amo sempre, vicini e lontani. Più vicini”. Questo quanto scritto da Chiara a margine del suo ultimo post social che la vede calzare un abito super pomposo di Zimmermann scelto per lei dalla stylist Rebecca Baglini.

Seguendo il trend del programma che sta realizzando con le drag queen, l’attrice per l’ultimo shooting ha deciso di calcare ancora questo mood che pare esserle entrato fin dentro le vene.

L’abito è principesco ed eccessivo, molto castigato con collo a lupetto e maniche lunghe a palloncino, svasato ad A dal corpetto stile impero fino all’ampia gonna a ruota di tulle e taffetà. Color rosso borgogna con micro stelline dorate e un maxi fiocco sul collo, Chiara brilla di una luce surreale: trucco in tinta con labbra molto cariche e occhi ipnotici da vera vamp.

“Che dea 😍”, “Maestosa❤️”, “Elegant classy sexy beautiful”, “Che Regina👑”, neppure i fan sono riusciti a rendersi contro che si tratta proprio di lei, che si è sempre mostrata invece in abiti semplici e poco appariscenti. Migliaia di like in poche ore dalla condivisione.