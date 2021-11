Il gruppo musicale I Cugini di Campagna, accusano i Maneskin e persino la popstar internazionale Lady Gaga, di copiarli

I Cugini di Campagna hanno accusato i Maneskin e anche Lady Gaga di copiarli. Avrebbero bloccato su Instagram Lady Gaga perché secondo loro copiava le loro idee. Adesso pare che la storia si stia ripetendo anche con i Maneskin, freschi di un successo inimmaginabile che li ha portati negli Stati Uniti ad aprire il concerto dei Rolling Stone e a rilasciare interviste nei talk show americani più famosi.

I Cugini di Campagna contro i Maneskin: “Ci copiano tutto”

Il gruppo de I Cugini di Campagna, ha accusato i Maneskin pubblicamente di copiarli. Questi ultimi hanno uno stile inconfondibile fatto di tutine aderenti colorate e metallizzate, che si ispirano a più generi, per citarne qualcuno quello di un giovanissimo Elton John o di un immortale Freddie Mercury.

I Cugini di Campagna invece sono certi che la band rock si ispiri a loro. Hanno chiesto pubblicamente ai Maneskin di smetterla. La stessa cosa è accaduta nel 2017 con Lady Gaga.

La popstar era stata accusata di copiare lo stile del gruppo musicale, la cosa non è stata gradita tanto da indurre I Cugini di Campagna a bloccarla sui social per paura che continuasse ad ispirarsi a loro. Hanno trattato la star internazionale come una fan molesta e sfegatata, lo stesso trattamento lo hanno riservato ai Maneskin.

I Cugini di Campagna hanno rivelato di aver scritto una lettera a Lady Gaga chiedendole di non imitarli più, si può immaginare la risposta della cantante che probabilmente avrà pensato ad uno scherzo.

Queste ipotesi sembrano essere un modo per far parlare di loro. E’ possibile che I Cugini di Campagna stiano montano una storia solo per avere un po’ di notorietà?

Nel 2017 era il boom di Lady Gaga mentre ad oggi è il momento dei Maneskin che hanno scalato vette importanti in questi ultimi mesi, dimostrandosi inarrestabili. Tuttavia il gruppo de I Cugini di Campagna non è d’accordo con questo successo, affermano che per loro è un fuoco di paglia che si spegnerà tra qualche mese. Affermazione che fa pensare ancora di più ad una punta d’invidia e gelosia nei confronti della band rock.