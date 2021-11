La ex gieffina ha intrapreso una nuova avventura in tv ma stavolta nel suo paese di origine, vediamo l’ultimo post e capiamo cos’ha escogitato per raccogliere voti.

Modella e imprenditrice amatissima nel nostro Paese dove recentemente è stata una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” dove è uscita come una leonessa più forte che mai.

Dayane Mello è la regina dei reality, prima di questo anche “Pechino Express” e “L’Isola dei Famosi”, una tendenza che sembra aver ricalcato anche poche settimane fa quando è entrata in un nuovo show che si sta svolgendo nel suo stato di origine dove è tornata anche per restare più vicina alla sua famiglia. Vediamo l’ultimo post social e commentiamo cosa ha realizzato per ottenere voti.

Dayane Mello sublime, anche pensierosa è un amore al primo sguardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

“Vocês estão preparados?! 🖤🍷” ovvero “Siete pronti?” scrive Dayane a margine del video che la ritrae seduta sulla sedia in preda ad agitazione e turbamento. Si mette la mano tra i capelli, si muove nervosa con le gambe e guarda intorno a sé quasi stesse cercando qualcosa che però non trova.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ecco come mi tratta Ambra Angiolini” Lo sfogo inatteso finisce sui social – VIDEO

L’appuntamento è per “#DayAndFarm”, come scrive sempre lei nella descrizione. La modella brasiliana chiede quindi di essere votata al programma a cui sta partecipando in queste settimane, “A Fazenda”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sei un sogno”, Jessica Franceschetti, buonanotte bollente: bikini in esplosione – FOTO

Si tratta di un reality show trasmesso in Brasile su RecordTV e basato sul format svedese “The Farm”. Molto simile al nostro “GF Vip” poiché i protagonisti sono persone celebrity spiate 24 ore su 24 dalle telecamere.

Dayane nel video si mostra meravigliosa mentre indossa una canotta aderentissima nera che scopre il seno rigoglioso e dei jeans bianchi strappati sulle ginocchia. Una vera regina che ha fatto impazzire oltre 15mila persone che tifano per lei in coro e che sicuramente voteranno per tenerla nel programma.