“Giorno da ricordare”, “A chi lo dici”: fan in delirio di fronte a Emma. La scollatura ti manda al manicomio – FOTO

Emma Marrone ha fatto un annuncio a cui i followers non hanno mancato di rispondere: una bellezza come la sua non può di certo passare inosservata…

Cantante, giudice di “X Factor” e di recente anche attrice: Emma Marrone, il talento lanciato dall’edizione 2010 di “Amici”, sembrerebbe non essersi fatta mancare nulla. Nonostante la salentina continui a rimanere concentrata sul versante della musica, anche dietro la macchina da presa la Marrone ha dimostrato le proprie qualità.

Dopo aver recitato nel film “Gli anni più belli”, diretto da Gabriele Muccino, l’artista è tornata a lavorare con il regista. Sui social, gli apprezzamenti da parte dei suoi fan non le mancano, specie alla luce degli scatti a luci rosse che l’ex vincitrice di “Amici” continua a postare. Avete visto l’ultima, incantevole foto condivisa dalla giurata? Rimarrete senza fiato…

Fan in delirio di fronte a Emma: la scollatura ti manda al manicomio – FOTO

