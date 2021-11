Giulia Sol continua a sbalordire il web con scatti mozzafiato che non passano inosservati, c’è un dettaglio che fa impazzire i fan

Classe 1995, di origine bergamasca, Giulia Sol è un’attrice teatrale e cantante che con il suo talento e una bellezza senza fine ha conquistato molti fan che attualmente la seguono sui social.

Infatti, vanta di quasi diciannovemila follower con i quali condivide scatti mozzafiato che diventano virali. Sono in tanti a lasciare commenti e like sotto ai suoi post che non appaiono mai volgari.

Giulia Sol, scollatura unica e sorriso magico – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA SOL (@giuliasol_)

Solare, seducente, sensuale, Giulia Sol è questo e molto altro e attraverso le foto mostra tutti i suoi lati. Non ha bisogno di mettere in risalto le sue forme, è il sorriso a renderla strepitosa e quella semplicità che la contraddistingue da tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Pranzo con il mio amore” Elisabetta Gregoraci dona il suo cuore a lui, che dolcezza – VIDEO

Il suo ultimo post è un insieme di foto dove la cantante sfoggia un primo piano perfetto. Indossa una camicia più grande della sua taglia, è in parte sbottonata e così si intravede il suo décolleté. Lo sguardo e quel sorriso la rendono ancora più bella.

Poi il dettaglio: un piccolo tatuaggio sulla spalla, quasi impercettibile ma che non passa inosservato. “Suis-moi et regarde comment se sentir sur une”, scrive sotto al post.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Dayane Mello top scollatissimo: nell’ultimo VIDEO è una bomba sensuale a cui è impossibile resistere

“Poco fotogenica” commenta qualcuno con ironia, qualcun altro aggiunge: “Strepitosa bellezza” e poi ancora “Vivere accanto a te deve essere fantastico”. Dopo la sua partecipazione a “Tale e quale show” nel 2020, sono in tanti a sperare in un suo ritorno in televisione.

Per il momento l’attrice è impegnata con la sua compagnia teatrale con spettacoli che stanno riscontrando molto successo. Inoltre, si gode la notorietà sui social dove ormai è diventata una dei personaggi più seguiti e ammirati. Eleganza, classe e talento la rendono unica e imparagonabile.