La dentista di famiglia ieri ha svelato alcune foto che ha scattato a luglio durante le fasi che hanno preceduto le riprese della serie sulla sua famiglia.

La bio sul suo profilo Instagram svela “Dentist specialized in Oral Surgery”, infatti Francesca Ferragni, a differenza delle altre due sorelle imprenditrici molto affermate, ha scelto di calcare le orme del padre nel settore che più ama.

Manca davvero pochissimo alla messa in onda su Amazon Prime Video della serie tv realizzata da Chiara e Fedez che racconta le vicende della famiglia Ferragni al completo. Anche Francesca ieri, quindi, si è sentita autorizzata, come ha fatto Valentina settimana scorsa, di postare alcune foto del backstage delle riprese e mostrare il suo look e quello d Riccardo. Vediamolo.

Francesca Ferragni e Riccardo sono incredibilmente eleganti, fan estasiati

“Backstage of #TheFerragnezSeries campaign 😍! Siamo carini?” scrive la giovane accanto al carosello di tre foto che la ritraggono abbracciata al suo Riccardo Pozzoli nel dietro le quinte prima delle riprese avvenute lo scorso 21 luglio a Milano.

Lui indossa un completo nero molto aderente con papillon, lei, come anche la sorella Valentina, un abito a pois nero e bianco arricciato sul punto vita e cortissimo sulle gambe che esplodono in un tripudio di bellezza e perfetta forma fisica costruita negli anni.

Un abito irriverente e giocoso che racconta lo spirito ironico con sui questa serie è stata concepita, anche se non manca tanto fascino e magnetismo da parte di Francesca.

Impossibile non notarne la silhouette scolpita ed il décolleté valorizzato dalla profonda scollatura dove non si nota nessun reggiseno che contiene le parti intime, qui più che intravviste dai follower.

Molti i messaggi che le sono giunti in risposta alla domanda posta nella didascalia: “I miei preferiti ❤️”, “Nella terza foto siete belli proprio! 🔥”, “Stupenda complimenti ❤️”, “Deppiù 👏”, senza contare le centinaia di commenti in cui appaiono solo cuoricini e baci di affetto puro.