Francesca Fialdini. La preparata presentatrice Rai è in tv anche per questa stagione con il suo programma “Da noi… a ruota libera”. Il successo raccolto anche sul web

Grande successo per il programma Rai “Da noi… a ruota libera”. Ne è la prova il fatto che sia stato riconfermato sulle rete ammiraglia per la terza stagione consecutiva, ogni domenica a partire dalle ore 17:20, subito dopo la chiusura di “Domenica In”.

Al timone troviamo come sempre la preparata presentatrice toscana Francesca Fialdini. Classe 1979, dopo la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è fatta le ossa alla radio. La sua gavetta è partita, infatti, come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana per poi passare alla televisione di Stato.

Francesca Fialdini: quell’antipatia mai del tutto rivelata

Francesca Fialdini è particolarmente apprezzata dal pubblico tanto che il suo seguito esula dal piccolo schermo e si “sposta” piacevolmente anche sul web. In particolare, piovono commenti di approvazione sulla pagina ufficiale Instagram della presentatrice che, sovente, aggiorna il proprio feed con immagini suggestive della sua vita privata o del backstage del programma che conduce.

Attualmente sono ben 168mila i follower che “spiano” con interesse ogni sua nuova pubblicazione. L’ultimo post condiviso la vede proprio negli studi di “Da noi… a ruota libera”, durante l’ultima puntata andata in onda. Indossa un meraviglioso tailleur rosa fragola, unica nota di colore in una fotografia lasciata volutamente in bianco e nero per farlo risaltare.

“Meriti di presentare Sanremo” – scrive un utente in un impeto di approvazione dell’operato del promettente volto di casa Rai.

Non è il solo a prospettare altri prestigiosi lidi per lei: “Ora qualcuno più in su dovrebbe promuoverti perché sei una conduttrice molto capace”. E ancora: “Insieme a Elisa Isoardi, a mio parere, faresti una ‘Domenica In’ con il botto.”Proprio quest’ultimo commento desta qualche riflessione.

Si vocifera, infatti, che non corra buon sangue tra Mara Venier (attuale conduttrice del programma contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno) e la Fialdini. Sembrerebbe che zia Mara di rado lanci la linea al programma della collega toscana che, in effetti, va in onda subito dopo di lei, cosa che comunemente tutti i presentatori fanno a fine puntata.

Che siano solo voci di corridoio?