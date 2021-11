Soleil è su tutte le furie e si sfoga con Gianmaria: “Ha cercato di sminuirmi davanti a tutti con quella frase”. Sembra che l’idillio tra lei e Alex si sia rotto.

Dopo la puntata del ”Grande Fratello Vip” in cui Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini il video nel quale Delia Duran si rivolgeva a Soleil Sorge nel salotto di Barbara D’Urso, definendola ancora una volta ”una gatta morta”, l’influencer italo-americana ha iniziato a prendere le distanze da Alex Belli mettendosi sulla difensiva.

In questi giorni si è riavvicinata a Gianmaria Antinolfi, con il quale ebbe una relazione fuori dalla Casa ma che da quando è iniziato il reality ha mostrato insofferenza nei suoi confronti.

Dopo accese liti nell’arco di questi mesi, i due sembrano aver ritrovato una certa complicità e l’imprenditore, avendo visto la sua ex fidanzata giù di morale, ha voluto sapere cosa le stesse succedendo.

Soleil: “Non doveva farlo!”

Soleil, in piena notte, si è sfogata con l’ex di Belen, chiarendo il suo stato d’animo: “Non mi è piaciuto il comportamento di Alex, ci sono rimasta male”, ha esordito la Sorge.

Alla domanda sul motivo di questo risentimento, ci ha tenuto a specificarne il motivo: “Non vedo il bisogno di sminuirmi così, per dimostrare a sua moglie che lui è innamorato di lei ha svalutato me come donna!“.

Accuse forti quelle di Soleil, la frase incriminata pronunciata da Belli sembra essere stata: “Ma come potrebbe mai piacermi una donna che neanche si fa la ceretta? O che è così sbadata?”.

Soleil rivolgendosi a Gianmaria ha sottolineato: “Non mi piace questo atteggiamento!”.

Il bel napoletano, di tutta risposta ha voluto schierarsi dalla sua parte con una vera e propria dichiarazione: “Sono proprio queste tue caratteristiche che mi hanno fatto innamorare di te!”.

Dunque il legame tra Alex e Soleil si è definitivamente spezzato?