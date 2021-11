“Gf Vip”, ingresso bomba nella casa. È il fratello di un concorrente ed è già agguerrito: “Mi fanno saltare i nervi”

Rosalinda Cannavò, tramite “Casa Chi”, ha intervistato un papabile concorrente di questa sesta edizione del “Gf Vip”: si tratta del fratello di un personaggio molto amato

Al timone di “Casa Chi”, Rosalinda Cannavò sta dando prova delle sue indiscusse qualità di presentatrice. Di volta in volta, l’attrice intervista le personalità legate al mondo del “Gf Vip“, che si tratti degli eliminati o di persone molto vicine agli attuali concorrenti. Proprio ieri, all’interno del nuovo appuntamento di “Casa Chi”, un ospite ha lanciato un’indiscrezione che non è passata inosservata. Entrerà davvero all’interno della casa più spiata d’Italia? Gli indizi non lasciano spazio a dubbi.

“Gf Vip”, ingresso bomba nella casa. È il fratello di un noto concorrente

A “Casa Chi”, Rosalinda Cannavò ha intervistato Francesco Perillo, fratello di Gianmaria Antinolfi, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip”. Dal giorno in cui il giovane è apparso in tv per portare un messaggio di supporto e di amore al gieffino, i telespettatori di Canale Cinque si domandano tutti la stessa cosa. “Quando entrerai nella casa?“, gli ha domandato la conduttrice, a cui “Chicco” – questo il suo soprannome – non ha evitato di rispondere.

“Non lo so. A Gianmaria potrebbe far piacere perché sono un volto amico, però questa è una sua esperienza. L’anno prossimo magari“: questa la risposta di Francesco, che non ha escluso la possibilità di partecipare al “Gf Vip”. Successivamente, gli ospiti della Cannavò hanno domandato a Perillo che cosa ne pensasse di Soleil e Sophie, entrambe ex fiamme di Gianmaria.

“Con loro ho i nervi a fior di pelle” – ha esclamato Francesco, non nascondendo la propria rabbia – “Lo hanno fatto passare per una persona che non è. Soprattutto Soleil, che lo ha accusato di essere uno stalker“. Francesco, che non ha gradito il trattamento che le due donne hanno riservato al fratello, si è dimostrato agguerritissimo nei loro confronti.

Indubbiamente, il giovane potrebbe essere un concorrente ideale per il “Grande Fratello Vip”. Che Alfonso Signorini accolga le sue richieste e decida di ingaggiarlo per la prossima edizione? L’ipotesi non è affatto da escludere.