“GF Vip” Soleil al centro delle polemiche: bufera nella casa

Soleil Sorge è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip: durante il pomeriggio, è scoppiata una lite in cucina che ha creato molte polemiche

Soleil Sorge è una delle concorrenti più amate ma anche discusse di questa edizione del GF Vip. Non ha trascorso delle settimane molto facili, soprattutto da quando è stata accusata dalla moglie di Alex Belli di essere una gatta morta a causa dell’amicizia nata all’interno della casa. Inoltre questo rapporto che le faceva così tanto bene adesso le sta venendo a mancare, e non le resta che lottare da sola con tutti i nemici che si è fatta all’interno del programma. E oggi, preparando il pranzo, Soleil ha avuto una piccola crisi.

Soleil Sorge litiga nella casa del GF Vip: bufera tra i concorrenti

Soleil stava preparando il pranzo insieme ad Alex e Davide, quando ha espresso il desiderio di cucinare perché è stanca di lavare sempre i piatti, dal momento che questa è una mansione che proprio non le piace. Ha dato poi vita ad una discussione accesa, soprattutto quando ha visto Jessica preparare delle polpette. Considerando che quello era il suo turno in cucina, si è innervosita e ha detto alla ragazza che, dopo aver cucinato, si sarebbe lavata da sola i piatti. Jessica ha scelto di non discutere con Soleil e di lasciarle la cucina. In seguito Clarissa, sorella di Jessica, si è sfogata con i suoi compagni dicendo che con Soleil non si può discutere perché diventa troppo aggressiva in determinati momenti.

C’è da dire che Soleil non ha vissuto dei momenti molto facili di recente nella casa ed è evidente che inizi ad essere abbastanza stanca.