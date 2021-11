“È tutto così bello” Giorgia Palmas, lo sguardo ipnotico strega il web: la FOTO è un inno all’amore

Giorgia Palmas, la splendida conduttrice propone uno scatto prettamente stagionale che strega il web: colori e profumi che rievocano intense sensazioni.

Passano gli anni ma la bellezza di Giorgia Palmas non solo resta immutata ma aumenta. Oggi è una splendida mamma bis dal fisico seducente, i suoi scatti parlano infatti chiaramente. Sempre circondata dall’affetto del pubblico, la bellissima sarda lavora moltissimo sui social dove si dedica alle numerose collaborazioni che le propongono, afferenti al mondo beauty e all’abbigliamento, settori che ben si adattano alla sua incantevole presenza.

Ma non mancano i momenti dedicati ovviamente alla sua famiglia; insieme al marito – il nuotatore Filippo Magnini – e la piccola di casa. L’ultimo scatto è un colpo al cuore, portatore di un messaggio positivo.

Giorgia Palmas, più bella che mai: lo sguardo ti penetra dentro

“È tutto così bello… 😍” commenta così Giorgia Palmas il suo ultimo post dedicato all’amore. Un selfie insieme al marito e si vede subito la felicità sprigionata da entrambi. Lei è bellissima, un viso perfettamente truccato e la folta chioma domata da una piega liscia, anche se riccia naturale è ancora più intrigante.

Bellissimo anche Filippo, i due non hanno mai nascosto il proprio amore, anzi quando è possibile, insieme condividono alcuni momenti sul web. I fans hanno sempre amato questa coppia, infatti nonostante la foto sia stata pubblicata da pochi minuti, un boom di commenti ha intasato il post. Scorrendoli, ci imbattiamo in pensieri sempre dolci e di profonda stima.

“Siete bellissimi Giorgia e Filippo 😍😍😍😍😍” o ancora “Anche voi siete bellissimi❤️❤️❤️❤️❤️” manifestano il profondo affetto per la celebre coppia. Anche tra le storie la Palmas ha voluto raccontare con alcune foto questo momento intenso di passeggiata con la piccolina sempre con loro, lo testimonia una sua foto Giorgia col passeggino.

Immancabili i selfie della ex velina con cui mostra questi suggestivi luoghi autunnali, nel cuore di Milano. Non resta che augurare il meglio ad una coppia unita come quella formata dai due giovani, la cui felicità si legge negli occhi.