“Che gran f**a che sei”, Giorgia Rossi scatena le fantasie dei fan: il davanzale è qualcosa di proibito – FOTO

La bella Giorgia Rossi ha condiviso uno scatto mentre faceva qualcosa di curioso e poi ha invitato tutti i follower a fare lo stesso

Giorgia Rossi è una giornalista sportiva, indubbiamente è tra le più amate. Ogni azione che condivide viene subito presa ad esempio da sui molti followers. La Rossi ama molto il suo lavoro, il calcio è la sua passione. Dopo anni alla conduzione di “Pressing”, oggi lavora con “DAZN” insieme a Diletta Leotta. Le due ex rivali ora sono amiche e lavorano per la stessa azienda. Entrambi bellissime e talentuose. La Rossi oggi ha fatto qualcosa di curioso condividendolo su instagram e spingendo i suoi followers a fare lo stesso.

Giorgia Rossi condivide su instagram qualcosa che ha fatto e lo consigli a tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

La giornalista sportiva Giorgia Rossi ha condiviso su instagram cosa ha fatto stamattina, e ha invitato i followers a fare lo stesso. Si tratta di una sessione di benessere in Spa dedicata al mind e body detox. La Rossi si è ricaricata per ripartire alla grande sul campo di calcio. Dopo essersi sottoposta ad un massaggio, ha bevuto qualche succo detox per ritrovare il benessere interno. Consiglia poi a tutti i followers di trovare del tempo per dedicarsi a ricaricare le energie e a curare il proprio benessere fisico e mentale.

È fondamentale prendersi del tempo per se stessi per fare qualcosa di positivo per il proprio corpo e la mente. I commenti dei fan sono infiniti e tutti positivi:“Buongiorno”, “Stupenda”, “Quanto sei bella”, “Giorgy considerando quando sei bella ed affascinante…deve funzionare alla grande”. La Rossi nel suo nuovo ruolo a “DAZN” si trova molto bene, anche se in molti si domandano come abbia potuto abbandonare un contratto a tempo indeterminato con Mediaset per un posto nella piattaforma streaming di “DAZN”che non le ha garantito nulla.

Lei però ha voluto fare una scommessa, ha intravisto qualcosa nella piattaforma e si è messa in gioco accettando gli eventuali rischi. Aveva voglia di cambiamento e di raccontare il calcio in un altro modo dopo 8 anni negli studi di Cologno Monzese. Per il momento la sua esperienza sta procedendo molto bene, stare a vedere cosa le riserverà il futuro.