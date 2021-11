Con un divertente video postato sui social Giulia Salemi si diverte circondata da alcuni protagonisti del web, compresa la sua omonima

Nonostante sia attualmente impegnata nella conduzione del “GF Vip Party“, Giulia Salemi si divide tra progetti lavorativi paralleli, un trasloco in quel di Milano e trasferte a Roma per passare del tempo con il fidanzato, Pierpaolo Pretelli. La showgirl non perde occasione per condividere con i suoi followers aspetti della sua vita privata e professionale, stupendoli con immagini esclusive. Lo ha fatto anche questa volta condividendo un video che la vede circondata da alcuni idoli della generazione Z.

“Sono una tiktoker….ah no”, Giulia Salemi e il VIDEO che ha sorpreso i fan

I contenuti social di Giulia Salemi sono piuttosto vari: da scatti promozionali a immagini più spontanee, fino a collaborazioni anche piuttosto sorprendenti. È il caso dell’ultimo video postato dall’influencer che la vede circondata da alcuni idoli del web.

Nel video la showgirl improvvisa un balletto, proprio come quelli che impazzano su Tik Tok. Sebbene abbia voluto scherzare sull’essere diventata anche lei una tiktoker, Giulia non è sola e il ballo si interrompe con l’irruzione da parte di un gruppo di giovani.

I protagonisti in questione fanno parte della Stardust House che raggruppa alcuni dei nomi più noti della community italiana di Tik Tok. Entrano così in scena, esibendosi con alcune movenze note alla generazione Z. La conduttrice si ritrova a essere rimpiazzata dagli esperti del mestiere, dando vita a una scenetta piuttosto divertente.

“Ciao sono Giulia Salemi, ho 17 anni e sono una tiktoker…ah no“, scrive ironizzando sullo scambio di identità con la sua omonima, presente nel video. La giovanissima Salemi è infatti una delle personalità più note sul social, vantando quasi 4 milioni di followers. Le due avevano già avuto modo di scattarsi alcune foto insieme e il pubblico non aveva potuto fare a meno di rispondere con entusiasmo all’incontro.

“Tu sei bellissima a 28 anni e lo sarai sempre di più, hai lo spirito da teenager“, si legge tra i numerosi commenti al video postato dalla conduttrice del “GF Vip Party“.