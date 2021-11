Giulia Stabile è più felice e soddisfatta che mai. Su Instagram lo svela a tutti: le foto mentre sorride sciolgono il cuore

È senza dubbio lei uno dei personaggi più amati e osannati del momento. Giovanissima, bravissima ballerina e fidanzata di uno dei cantanti italiani di punta. Parliamo ovviamente di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice della scorsa edizione di “Amici”, compagna dell’altrettanto acclamato Sangiovanni, che vediamo in pianta stabile ogni sabato sera a “Tu si que vales”,

I due dapprima più aperti ai social, hanno deciso di ritagliarsi uno spazio “intimo” da non condividere, mostrandosi più che altro per questioni di lavoro. Tutto il resto rimane nella sfera privata.

Giulia Stabile felice come non mai: l’annuncio

E proprio di lavoro tratta l’annuncio fatto da Giulia Stabile sul suo profilo Instagram. La ballerina sorridente e più solare che mai, spiega a tutti il nuovo progetto che la coinvolge.

Due scatti meravigliosi la immortalano mentre sorride ed illumina Instagram. Trucco leggero, capelli super lisci che le scendono sulle spalle, un completo rosa che si abbina benissimo alla sua carnagione ed una parure di gioielli fantastici. Nel secondo scatto saluta tutti a testa in giù la ballerina, con una coda che le scende verso il basso ed un sorriso che contagia tutti.

“JUST AS YOU ARE✨ Anche se nella seconda foto mi vedere un po’ a testa in giù ahaha(🙃) sono orgogliosa di annunciarvi che @ruedesmille mi ha scelto come digital ambassador della loro nuova collezione – scrive a corredo degli scatti Giulia – Una collezione che si ispira ad un’icona di inclusività, tenacia e sogni da realizzare. Vediamo chi indovina😏💕”.

Insomma valori che rispecchiano perfettamente la sua personalità ed il suo carattere. Prima di salutare però, Giulia manda un prezioso consiglio per tutti: “Non dimenticatevi di brillare sempre oltre i pregiudizi e le insicurezze🤍”.

Lei che con la sua danza vola sempre più in alto lo sa bene e ci tiene a ribadirlo a tutti. Per la ballerina solo belle parole e commenti di stima. “Sei come il sole” le scrive uno dei 1,6 milioni di follower. E tra tutti spicca anche il commento del suo ormai collega Martin Castrogiovanni “Tu brilli sempre”.